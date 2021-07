Fiorentina, dietro ai mancati rinnovi di Ribery e Caceres c'è una precisa scelta del club

vedi letture

Secondo quanto riferito da Sky Sport, dietro ai mancati rinnovi di Franck Ribery e Martin Caceres (allo stesso tempo si è ritirato anche Borja Valero) con la Fiorentina c'è una precisa strategia del club viola, che ha deciso di cambiare marcia e provare a svoltare con un progetto tecnico che passi da calciatori più giovani (l'acquisto di Nico Gonzalez viaggia in questo senso, per esempio) rispetto a quelli visti in queste prime due stagioni fiorentine di Commisso.