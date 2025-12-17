La Juventus fa sul serio per Frattesi: tutti i dettagli. Schlager e Timber le alternative

Ci sono due strade che la Juventus può seguire e una di queste porta a Davide Frattesi dell'Inter. Il centrocampista a Milano è chiuso e non trova spazio perché davanti a lui ci sono interpreti che stanno facendo molto bene, mentre il classe '99 fatica a incidere, sia quando viene schierato dal primo minuto, sia quando entra a gara in corso. Ad Appiano Gentile in ogni caso lo terrebbero anche volentieri, il problema è che lui nell'anno del Mondiale vuole più spazio, che potrebbe trovare a Torino con Luciano Spalletti.

L'ex ct stravede per lui e di conseguenza lo ha messo in cima alla lista delle sue preferenze, però il costo del suo cartellino è alto e si aggira intorno ai 35 milioni di euro. Chissà che Marotta non possa aprire a un prestito con diritto di riscatto, soluzione che piacerebbe alla Vecchia Signora. Comolli non esclude intanto un all-in sull'italiano. Le alternative, secondo quanto riportato da Tuttosport, sono rappresentate da Xaver Schlager e Quinten Timber.

Il primo si libererà dal Lipsia a giugno e ha caratteristiche più difensive rispetto all'ex Sassuolo. Il problema sono i due infortuni al crociato, che preoccupano un po' e suggeriscono domande sul suo stato fisico. Il 24enne del Feyenoord invece è più simile a Frattesi ed è stato proposto dai suoi agenti a diversi club europei, tra cui il Napoli di Antonio Conte.