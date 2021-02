Fiorentina, Pradè: "Kokorin va aspettato. Con Malcuit migliorati nell'uno-contro-uno"

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport prima della partita con l'Inter: "A Vlahovic abbiamo dato la massima fiducia, Prandelli gli ha detto che la maglia è la sua. È giovane, ha entusiasmo e voglia, ma anche le caratteristiche per diventare importante".

Che giornata è stata oggi col Viola Park?

"Importantissima. Mostra la forza di Commisso, che vuole portare la società ad alti livelli, a competere con le grandi".

Quali sono le qualità di Kokorin?

"Può esserci utile, ed ha caratteristiche diverse da Vlahovic e Kouame. Andrà un pochino aspettato per la condizione fisica ma può essere importante per noi".

Cosa vi manca?

"Non viviamo un momento felicissimo, ora dobbiamo avere sostanza e non essere belli. Per i giocatori che abbiamo possiamo fare più moduli, oggi le certezze dell'allenatore sono con una punta ed un altro a sostegno che sarebbe Ribery e che purtroppo oggi manca".

Malcuit non è uno da difesa a quattro?

"No, è anche un quinto. Cercavamo uno che avesse uno-contro-uno, se ci serve un esterno con qualità offensive poi abbiamo anche Callejon che non va dimenticato".