Polemiche in Lazio-Parma 1-1, la moviola di Marelli sul rigore di Maldini e il mani di Tavares

L'ex arbitro Luca Marelli, intervenuto come di consueto su DAZN, ha commentato gli episodi più discussi di Lazio-Parma 1-1. Queste le sue letture:

Sull’episodio di Maldini-Circati nel primo tempo: “Maldini reclama un calcio di rigore nel primo tempo. Marcenaro è vicinissimo a Maldini e Circati e segnala subito un fallo in attacco commesso dal giocatore della Lazio. È Maldini ad allargare la gamba, mentre Circati non fa nulla. Sarebbe stato meglio non fischiare nulla, un po’ troppo il fallo in attacco, il tocco è molto marginale. Check veloce del VAR, anche il contatto alto è stato molto marginale”.

Su Pellegrino-Nuno Tavares: “Era impossibile accorgersi del fuorigioco in diretta. Come avete visto sul rilancio di Suzuki Pellegrino è due o tre metri indietro a Nuno Tavares, i varisti sono stati molto bravi. Hanno fatto vedere prima le immagini del tocco di braccio, Marcenaro dice che c’è stato un fuorigioco prima del tocco di mano. Significa che hanno valutato punibile il fallo di mano, ma hanno valutato la posizione di fuorigioco di Pellegrino punibile. Questo non è stato automatico in quanto non ha mai toccato il pallone, e l’arbitro ha dovuto valutare lui stesso al VAR. Questo ha reso facile il lavoro a Marcenaro e il VAR, eliminando possibili polemiche sulla decisione successiva. Da quello che abbiamo sentito è stato considerato punibile, rivedendo l’azione la spinta di Pellegrino è impattante e non è spalla contro spalla ma spalla contro schiena, sarebbe stato fallo per la Lazio e non rigore secondo me”.