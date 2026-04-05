Arezzo, Bucchi: "Poco lucidi, ma non molliamo. Il ko con l’Ascoli ha pesato mentalmente"

L’Arezzo non va oltre lo 0-0 nella trasferta contro la Sambenedettese e vede avvicinarsi la Ascoli, potenzialmente pronta all’aggancio in classifica.

Nel post gara, il tecnico Cristian Bucchi ha analizzato una prestazione sottotono, soprattutto nella ripresa: “Non abbiamo fatto la prestazione che serviva. Nel secondo tempo siamo stati poco pericolosi e ci siamo dovuti accontentare dello 0-0”.

Bucchi ha sottolineato la mancanza di aggressività offensiva: “Non ho visto la cattiveria necessaria per vincere. Il ko con l’Ascoli ha pesato mentalmente e abbiamo perso lucidità col passare dei minuti”.

Il tecnico ha però riconosciuto i meriti degli avversari: “La Samb è una squadra molto solida e organizzata, ha subito pochissimi gol durante la stagione. Bisogna dare merito a loro”.

Nonostante il momento complicato, Bucchi ha ribadito la fiducia nel gruppo: “Se siamo in testa un motivo c’è. Mancano tre partite e dobbiamo provare a vincerle tutte. Non ha senso mollare adesso”.

Infine, anche un passaggio sugli episodi arbitrali: “In una situazione c’era un fallo evidente su Chiosa, ma alcune trattenute vengono fischiate e altre no. Detto questo, non cerchiamo alibi: siamo stati poco brillanti ma la squadra è in salute”.

Chiusura netta: “Testa al Livorno, nulla è perduto”.