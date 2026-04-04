Parma, Bernabé: "Ho sofferto di pubalgia, sono tornato a fare quello che mi piace"

Adrian Bernabé è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando la gara pareggiata dal suo Parma all'Olimpico contro la Lazio. Il ritorno dello spagnolo aiuta il Parma a tornare a muovere la classifica, a testimonianza del valore dell'ex City per Cuesta. Queste le sue parole:

Un altro passo verso la salvezza, ti senti il faro di questa squadra?

“Come ha detto il capitano, dobbiamo guardare partita per partita, per fare punti e soprattutto avere sensazioni positive, come oggi. Siamo un gruppo unito, lo abbiamo dimostrato dopo il periodo negativo che abbiamo avuto, ora ripartiamo e siamo felici per il pareggio".

L’impressione è che ci sia un Parma con e senza di te:

“Si, è stato un periodo difficile. Ho sofferto di pubalgia, ma mi son ripreso e sto migliorando, sono contento di aiutare la squadra. In campo sono felice, sono tornato a fare quello che mi piace, sono contento di giocare con questi ragazzi”.