Cagliari, Pisacane: "Ora serve un po' di sana paura, con annessa percezione del pericolo"

“Se analizziamo la partita possiamo parlare di un grande primo tempo. Purtroppo nella ripresa abbiamo fatto esattamente il contrario. Noi dobbiamo salvarci e questa discontinuità non aiuta. La situazione va assolutamente ribaltata, senza perdere lucidità. La realtà è chiara, ma la compattezza ci aiuterà ad affrontare al meglio queste sette partite. Il destino è nelle nostre mani, dispiace aver sprecato una prestazione che per 45 minuti era stata veramente egregia. Non so darmi una spiegazione, sembra quasi di dire sempre le stesse cose. C’è chi può soffermarsi sull’approccio, chi sulla giovane età dei calciatori. Il primo gol si poteva evitare, era una situazione da palla inattiva e dovevamo lavorare in modo diverso impedendo al loro calciatore di tirare così facilmente. Ho provato ad alzare il baricentro mettendo una punta in più e un giocatore sul loro play, ma non è stata una scelta che ha pagato.

E’ un trend che dobbiamo invertire, sono rammaricato per la nostra gente ed è un pensiero che mi tormenta. Hanno sostenuto una trasferta importante, pur di stare con noi trascorreranno la Pasqua lontano da Cagliari e tocca a noi renderci conto che non possiamo permetterci un secondo tempo come quello di oggi. La tifoseria fa sforzi di ogni genere, non abbiamo reso loro giustizia. Avverto forse manchino spensieratezza e percezione del pericolo, una sana paura fa bene a patto che non sfoci in assenza di coraggio e personalità. In alcune fasi occorre cattiveria nei duelli. Belotti e Borrelli? Paradossalmente oggi, con una punta, abbiamo fatto benissimo calciando tantissime volte negli ultimi 16 metri. Con due attaccanti abbiamo faticato. Certo, recuperare tutti aiuta”. Queste le parole del tecnico Fabio Pisacane ai microfoni di DAZN.