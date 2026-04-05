Fiorentina, Vanoli: "Spero che Kean ci sia in Conference. Dodò? L'ho fermato io"

Vittoria importantissima per la Fiorentina, corsara al Bentegodi contro il Verona. 3 punti che valgono il sorpasso sul Cagliari, ma soprattutto un momentaneo +5 sulla zona retrocessione (in attesa dei risultati di Lecce e Cremonese).

A fine partita, tra i tanti temi toccati da Paolo Vanoli in conferenza stampa, c'è anche quello legato alle condizioni di Moise Kean: "Ha sempre dato disponibilità. Quando c'è un problema, il calcio poi lo prendi sempre in quel punto (ride, n.d.r.). Sta gestendo questo problema, quando prende una botta il dolore si accentua e fa fatica a correre. Prima della Nazionale era in netta crescita, sappiamo che dobbiamo gestirlo. Se ci sarà in Conference? Spero di sì".

Su Dodò e gli altri indisponibili, invece, si esprime così: "Sugli infortunati è stato fatto un comunicato, parlo solo di Dodo sul quale mi sono preso la responsabilità io: voleva esserci a tutti i costi, ho voluto fermarlo perché si era fermato nell'ultimo allenamento prima di una sosta precedente e poi aveva saltato per questo una partita. Gli ho parlato e gli ho detto: il problema è lo stesso, non voglio rifare lo stesso errore, così ti avrò giovedì".