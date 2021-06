Florenzi su De Rossi: "Ha tutto per diventare un grande: sarebbe bello esser allenati da lui"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa di oggi da Coverciano, Alessandro Florenzi ha parlato del vice allenatore azzurro Daniele De Rossi. Non posso dire quello che penso del suo futuro, è molto scaramantico... Ha tutto per diventare un grandissimo allenatore. E quando dico tutto, non vuol dire solo le basi calcistiche, parlo anche di empatia. Ci sono tanti allenatori in Serie A, anche di quelli che ho incontrato io, che quando entrano in sintonia coi giocatori, possono anche non fare tattica. C'è qualcosa che ti arriva, che ti entra. E' qualcosa in più che fa più della tattica. Da calciatore ti entrava diretto nella testa: spero diventi presto allenatore, essere allenato da lui sarebbe davvero fico. Però vediamo, sennò collaboratore... Vediamo".