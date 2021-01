Fonseca esclude le dimissioni: "Non sono il tipo di persona che si arrende, la squadra è con me"

vedi letture

"La squadra è sempre con me. Questo è un progetto nuovo, che ha un presidente appena arrivato. Col tempo possono sorgere problemi e difficoltà, ma noi dobbiamo crescere anche grazie a questo. Se mi dimetterei nel caso in cui mi accorgessi che la squadra non è più con me? Io non sono il tipo di persona che si arrende". Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha commentato così le voci sulla presunta spaccatura tra lui e la squadra giallorossa nella conferenza stampa tenuta alla vigilia del match di campionato con lo Spezia.