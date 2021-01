Fonseca sui 6 cambi: "Dovremmo tutti sapere le regole, ma cambiano in base alla competizione"

vedi letture

"È vero, dobbiamo sempre sapere le regole. Il fatto però è che le regole cambiano in base alle competizioni e al Paese, ci sono competizioni in cui la regola delle sostituzioni è diversa. Non voglio fuggire dalle mie responsabilità, ma devo concentrarmi sulla gara di domani". Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha commentato così in conferenza stampa il clamoroso caso delle sei sostituzioni effettuate nella sfida di Coppa Italia con lo Spezia nella conferenza stampa della vigilia del nuovo match con gli aquilotti, stavolta in campionato.