Live TMW Milan, Landucci: "Ecco quanto torna Leao. Domenica bella sfida"

Marco Landucci, vice-allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Lecce.

Numeri molto positivi della squadra.

"Anche stasera abbiamo approcciato bene. C'è un grande gruppo di lavoro, c'è una bella atmosfera a Milanello. sta dando i suo frutti e siamo contenti. Adesso ci prepariamo per questa sfida bella da giocare contro i Campioni d'Italia".

Il gol di Gimenez?

"Non è banale, è un gol. Ha fatto delle buone partite anche prima, gli mancava solo il gol".

TMW - Leao come sta?

"Stasera lui non poteva segnare... Credo che giovedì sarà con noi in gruppo, sta andando tutto bene, quindi credo che sarà a disposizione per domenica".

Tanti giovani interessanti...

"Abbiamo giovani interessanti, molto bravi. Bartesaghi è uno a posto, ma ne abbiamo trovati tanti bravi e con qualità. Athekame anche lui è entrato bene, è molto bravo e ci darà una grossa mano anche lui".

Nkunku?

"Viene dal Chelsea, sa fare tante cose, è un giocatore forte".