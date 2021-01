Galabinov ritorna in campo dal 1' e segna su rigore: Spezia in vantaggio contro la Roma

Si sblocca già il punteggio all'Olimpico. Lo Spezia si è portato in vantaggio 1-0 contro la Roma. Decisivo un calcio di rigore procurato da Maggiore, imbeccato molto bene da Saponara, atterrato da Cristante. Dagli undici metri Andrej Galabinov festeggia come meglio non può il ritorno in campo dal primo minuto dopo l'infortunio. Battuto Pau Lopez che ha intuito la conclusione.

