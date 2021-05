Genoa, Ballardini: "Abbiamo chiuso in bellezza la stagione"

Le parole di mister Davide Ballardini in conferenza stampa al termine dell’ultima partita stagionale del suo Genoa contro il Cagliari alla Sardegna Arena.

Avete chiuso alla grande la stagione.

“Il modo migliore per chiudere in bellezza questo campionato, abbiamo vinto su un campo difficile contro una squadra forte, e abbiamo fatto giocare dei giovani interessanti. Meglio non si poteva fare. Numeri del campionato a mio favore? I numeri sono lì, ma se abbiamo vinto per 1-0 con il Cagliari c’è dietro un mondo. Persone, allenamenti, idee e tanta fatica. C’è questo aspetto fondamentale che porta ai numeri positivi".

Un giudizio sul debutto di Kallon.

"Va fatto un applauso a chi lavora nel settore giovanile, so cosa si prova quando un istruttore vede arrivare in prima squadra un giocatore che ha allenato. E il Genoa spesso ha questa bravura. Un saluto ai tifosi? Sentiamo il mare di amore verso la squadra e li ringrazio, siamo molto responsabili nei loro confronti. C’è grande passione dietro a questa squadra. Anche con gli stadi chiusi abbiamo ricevuto una grande spinta”

Quante somiglianze tra questa salvezza e quella con lei in panchina?

"Quando sono arrivato a Cagliari io feci 32 punti nel girone di ritorno ed eravamo ultimissimi quando presi la squadra. Detto questo io parlo di quello che ho vissuto. Anche quest’anno avevano una situazione complicata e sono stati bravi a venirne fuori”.