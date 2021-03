Genoa, Destro e il regalo di compleanno: con un gol ottiene il rinnovo fino al 2022

Mattia Destro ha tutta l'intenzione di farsi un bel regalo di compleanno nel corso del prossimo match contro il Parma al Tardini di venerdì sera, che arriverà il giorno prima del 30° compleanno dell'attaccante. Un gol per trascinare la squadra alla vittoria ma che avrebbe un valore ancora più importante per la sua avventura col Grifone. Infatti sarebbe il decimo stagionale, utile alla punta per ottenere il rinnovo automatico del contratto per un'altra stagione, ovvero fino al 2022. Destro ha scommesso su se stesso quando ha firmato col club di Preziosi per una sola stagione e con questi obiettivi per ottenere il prolungamento, ora è pronto a riscuotere, ovviamente sempre con al centro dei pensieri il rendimento di tutta la squadra. A riportarlo è Il Secolo XIX.