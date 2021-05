Giocatori in silenzio sulla Superlega. Eriksen: "Dovevamo rispettare il club e i proprietari"

Il silenzio dei calciatori di Serie A sulla vicenda Superlega ha fatto discutere dopo che il progetto scissionista che ha coinvolto anche Juventus, Inter e Milan è naufragato in soli due giorni. Christian Eriksen, parlando alla Gazzetta dello Sport, ha risposto così in merito a questa discussione: "È un progetto di cui nessun giocatore sapeva niente e che è finito in due giorni. Come calciatore devi rispettare il club in cui ti trovi e il club a sua volta deve rispettare i tifosi e la gente coinvolta. Non avevamo niente da dire perché è una decisione dei proprietari. Non so nel futuro, ma al momento sul tavolo non c'è niente".