Hellas Verona, idea Adamu per l'attacco. L'austriaco era già stato proposto a gennaio

L’Hellas Verona guarda in Austria per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’obiettivo del club veronese è l’attaccante Junior Chukwubuike Adamu, classe 2001, di proprietà del Red Bull Salisburgo che nell’ultima parte di stagione ha vestito la maglia del San Gallo in Svizzera segnando sei reti in 14 presenze. Un giocatore che era già stato proposto a gennaio, prima che il club gialloblù virasse su Kevin Lasagna, e che ora potrebbe tornare d’attualità visto che si tratta di un profilo che piace al ds D’Amico. Lo riferisce L’Arena.