Crisi Barcellona, ma Griezmann ci crede: "Andremo a Parigi per passare il turno, non in gita"

vedi letture

Il Barcellona perde 4-1 in casa col Paris Saint-Germain nell'andata degli ottavi di finale di Champions, ma Antoine Griezmann promette battaglia in vista del ritorno: "Andremo a Parigi per passare il turno anche se sappiamo che sarà molto complicato. Non sarà affatto una gita. Col PSG servirà una partita perfetta, quella che stasera non siamo riusciti a fare. È pesante subire quattro gol in casa, non possiamo essere ovviamente contenti. Questa non è l'immagine che vogliamo dare", le dichiarazioni dell'attaccante blaugrana riportate da Mundo Deportivo.