Derby Scudetto -1 - La Stairway to Heaven del Milan, sulle ali di un sogno inaspettato

L'8 marzo del 2020, il Milan perde 2-1 in casa contro il Genoa coi gol di Pandev e Cassata. Il 5 novembre del 2020 i rossoneri cadono nuovamente contro il Lille ma, in tutti i mesi, le settimane e i giorni che passano tra queste due date, non vengono mai sconfitti. E questo senza considerare la Serie A perché serve aspettare l'ultimo 8 gennaio per trovare un'altra sconfitta in campionato, dopo quel ko col Grifone. 3-1 in casa, contro la Juventus, e il colpo è forte, tanto che poi nelle ultime settimane son arrivati altre tre ko, tra Atalanta, Inter e Spezia tra campionato e Coppa.

Un percorso pazzesco Inatteso, imprevedibile, anche per i più ottimisti. Perché il Milan ha sempre avuto un gran pallino chiamato Champions League dove pure partita non favorita, vista la Juventus in pole, vista l'Inter che ha accorciato le distanze, viste le spese del Napoli in estate, l'Atalanta che è diventata una certezza, la Lazio e la Roma che son sempre contendenti agguerrite. Il Milan, ai blocchi di partenza, non partiva tra le prime quattro e invece, finora, ha tenuto un ruolino di marcia incredibile. Straordinario. A meno uno dalla vetta, persa solo nell'ultimo week-end di campionato, è diventata senza possibilità di contraddittorio, una contendente per lo Scudetto. Pioli dice che "ne riparleremo a ottobre", ma la classifica non mente. I risultati e il percorso, soprattutto, neanche.