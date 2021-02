I volti nuovi: alla scoperta di Reynolds. Uno dei migliori esponenti del soccer USA

E' finito due giorni fa il calciomercato e non mancano i volti nuovi sbarcati in Serie A. Tanti giocatori che arrivano in Italia per provare a dare una scossa alle varie squadre, tra chi lotta per i grandi obiettivi o chi cerca di salvarsi. Oggi Tuttomercatoweb.com li racconta con schede e approfondimenti dedicati.

Il clamore che ha accompagnato l'arrivo di Bryan Reynolds in Italia e gli elogi ricevuti dagli addetti ai lavori di ogni settore, lasciano grandi aspettative sul terzino che la Roma ha preso dal FC Dallas. Una telenovela lunga: il Bruges sembrava a un passo dal colpo. Poi la Roma, poi il sorpasso della Juventus a un passo dall'affare in sinergia col Benevento. Stallo, il giocatore ha riflettuto sull'opportunità di fare sei mesi alla Strega ed eventualmente un altro anno in caso di salvezza. Così i giallorossi si sono rifatti sotto e la storia di 'un americano a Roma', il primo della gestione Friedkin, il secondo dell'era recente dopo Michael Bradley, è diventata realtà.

Alla scoperta di Reynolds Cifre importanti, quelle spese dalla Roma per prenderlo. "Il Club rende noto di aver sottoscritto un accordo con la Major League Soccer per l’acquisto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2021, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a 0,1 milioni di euro, con l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per 6,75 milioni di euro. L’accordo prevede il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo importo teorico di 5,65 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi da parte di AS Roma e del calciatore, oltre che, in caso di futuro trasferimento del calciatore, il pagamento di un importo pari al 15% del prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto pagato per l’acquisto".

"Un sogno che si avvera" Dice Reynolds, nella più classica delle frasi di presentazione. Però per un talento così, sbarcare in Italia, con tutta questa attenzione, è chiaro che sia motivo d'orgoglio. Un'operazione portava avanti con tenacia e costanza anche dagli intermediari e dagli agenti che non hanno mollato anche quando sembravano sorgere difficoltà. Così come la Roma, così come Tiago Pinto. "Siamo davvero felici di poter accogliere a Roma uno dei giovani più interessanti del calcio statunitense". Non resta che attendere, allora. Su il sipario.

