Il triennio a Sassuolo di De Zerbi - Da Brignola a Schiappacasse, non solo giovani valorizzati

Roberto De Zerbi lascia il Sassuolo dopo tre anni. Oggi su TMW diversi focus sul suo lavoro sulla panchina neroverde

Non è tutto ora quel che luccica. Nel suo triennio al Sassuolo Roberto De Zerbi ha sì lanciato e valorizzato calciatori che oggi sono protagonisti in Serie A e uomini mercato a livello europeo, ma nel mezzo esistono anche giocatori che non hanno trovato le stesse fortune.

Il primo esempio che viene in mente, almeno a livello temporale, è quello di Mauricio Lemos: centrale uruguayano che ai tempi del Las Palmas era finito nel mirino addirittura del Barcellona, in neroverde si ricordano poche presenze e diversi errori. Il colpaccio, il primo anno di De Zerbi, fu Federico Di Francesco, ma l'ex Bologna metterà insieme solo 2 gol in 19 presenze prima di spostarsi a Ferrara. Storia simile quella di Enrico Brignola, talento arrivato dal Benevento che ha messo insieme 7 apparizioni prima del giro di prestiti fra Livorno, SPAL e Frosinone. El Khouma Babacar nella prima stagione del tecnico bresciano segnò 7 gol in 29 presenze, troppo pochi per la riconferma, mentre il talentino ex Inter Jens Odgaard è un altro finito nel giro dei prestiti dopo l'esordio neroverde del 2019. Fra i "non valorizzati" all'interno del suo progetto anche Riccardo Marchizza, poi messosi in mostra con Crotone e Spezia, Alessandro Tripaldelli oggi a Cagliari, Davide Frattesi (benissimo fra Empoli e Monza) e Federico Ricci.

Il caso più recente è invece quello di Nicolas Schiappacasse: arrivato a ottobre 2020 in neroverde, la sua avventura al Mapei durerà circa 5 mesi prima di far ritorno in Uruguay, al Penarol. Prima di lui avevano trovato poca fortuna a Sassuolo anche Andreaw Gravillon, oggi al Lorient, e Claud Adjapong che dopo le poche presenze della prima stagione ha giocato in prestito a Verona e Lecce.