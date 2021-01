Le pagelle di De Zerbi: formazione sbagliata e cambi tardivi, il ko con la Dea è anche colpa sua

Il Sassuolo ci capisce poco o niente, nella sconfitta per 5-1 contro l'Atalanta. E le colpe, almeno in parte, sono da dare anche al tecnico Roberto De Zerbi. Uno degli errori è quello di ostinarsi a partire dal basso sempre e comunque, prestandosi al pressing alto dei padroni di casa. Gazzetta e Tuttosport sottolineano invece come sia stata sbagliata la formazione iniziale e come i cambi, dopo quasi un'ora di gioco, siano arrivati in maniera fin troppo tardiva. E comunque la squadra non riesce a reagire.

Le pagelle di De Zerbi

TMW 4,5

Gazzetta dello Sport 4,5

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 4,5

la Repubblica 5

Corriere della Sera 4,5