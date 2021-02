Le pagelle di Gattuso: esperimento difesa a tre non azzeccato. Il Napoli crea poco

Tenere l'Atalanta a zero gol è un'impresa, ma i fasti del campionato sono ben lontani. Perché il Napoli di Gattuso, dopo la ottima prestazione di inizio Serie A, non riesce a replicare il 4-0 imposto ai nerazzurri nei mesi passati. Come Bjelica e la Dinamo Zagabria, prova a inserire una difesa a tre con Lozano vertice offensivo, senza però azzeccare la mossa. Lo 0-0 alla fine è un buon risultato, ma è chiaro come abbia rinunciato il gioco per prediligere le ripartenze. E la sua squadra crea poco.

TMW 5

Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere dello Sport 5,5

Tuttosport 5,5

la Repubblica 6

Corriere della Sera 6