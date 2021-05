Le pagelle di Brunetta: indiavolato e spericolato, regala lampi di classe all'Olimpico

Guardando giocare il Parma e ammirando i tanti talenti messi in vetrina in questa stagione, sembra incredibile che la formazione ducale sia già retrocessa da diverse giornate. Un campionato difficile e sfortunato, che però non ha impedito ad alcune stelle di brillare. Juan Brunetta non ha avuto sempre un rendimento all'altezza, ma ieri sera è stato tra i protagonisti della mezza impresa sfiorata all'Olimpico: l'argentino sembrava tarantolato fin dai primi minuti, quando è andato a scontrarsi in modo piuttosto goffo contro il povero Strakosha. Poi però ha mostrato lampi di classe, impressionando soprattutto a livello balistico. Nel giorno del suo compleanno ha messo i brividi alla squadra di Simone Inzaghi: il palo colpito nella ripresa grida vendetta, ma non gli toglie un quasi unanime 7 in pagella.

Tuttomercatoweb.com 7

La Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 7

ParmaLive 7