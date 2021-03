Le pagelle di Chiesa: l’uomo della qualificazione, se la Juve fosse una squadra vera

Gli incubi della Juve, i sogni di Federico Chiesa. La prima doppietta in Champions del giovane attaccante arriva nella serata più amara per la squadra. È lui, comunque, il ragazzo copertina della nuova Juventus: in edicola, il minimo sindacale è il 7,5 di Tuttosport (“Parte largo, si scatena nella ripresa. Segna l’1-1 con un gol (quasi) alla Del Piero”). Si sale a 8 sulle pagine degli altri quotidiani, a partire dagli sportivi La Gazzetta dello Sport (“Ha un demonio dentro. Incontrollabile, peccato non basta”) e Corriere dello Sport (“Sarebbe l’uomo della qualificazione se la Juve fosse ancora una squadra vera”).

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Repubblica: 8

TuttoJuve: 8