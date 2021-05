Le pagelle di Dybala: riecco la vera Joya. È stata l'ultima volta in bianconero?

Sarà anche il traguardo minimo, ma per come si erano messe le cose, il quarto posto per la Juventus è un'impresa. I bianconeri demoliscono il Bologna e complice il passo falso del Napoli conquistano l'accesso all'Europa che conta. Protagonista della serata del Dall'Ara è stato senza dubbio Paulo Dybala, premiato con un 7,5 in pagelle da La Gazzetta dello Sport: "Un concerto jazz da Dybala vecchio stile. Non è nemmeno vicino al 100% ma, quando improvvisa, è uno spettacolo. Tecnica, stile, anche qualche accelerazione. Il 2-0 di Morata è quasi suo e fa gol di destro". 7 il voto sul Corriere dello Sport: "Ha la grande occasione e la sfrutta a dovere. Lo slalom che genera il raddoppio è un concentrato di Joya. Ispira anche il terzo gol. Riecco Dybala, per l’ultima volta? "

TMW - 7,5

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 7

Corriere della Sera - 7