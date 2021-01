Le pagelle di Fonseca: per il modo in cui la Roma ha risposto non merita l'esonero

La Roma dà una risposta dopo un periodo non positivo contro lo Spezia. La settimana non è delle migliori ma la squadra combatte, risponde colpo su colpo e dimostra di seguire Paulo Fonseca, che dai quotidiani viene promosso. "Nel giorno della verità la squadra, senza attacco titolare, mostra diversi pregi e soliti difetti", scrive La Gazzetta dello Sport che premia l'allenatore con un 7 in pagella. Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Per il modo in cui la Roma ha risposto, al di là degli errori dei singoli, non merita l'esonero. Non lo avrebbe meritato anche se fosse finita 0-3". Promosso anche dal Corriere della Sera, che comunque sottolinea una "fase difensiva inguardabile".

I VOTI DI FONSECA

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6