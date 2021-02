Le pagelle di Gattuso - Il Napoli non c'è più e Mario Rui su Zapata per la rosea è pura "follia"

"Il Napoli non c'è più. Illude pochi minuti, poi ripiomba nel buio più completo. Mario Rui su Zapata è stata pura follia". La Gazzetta dello Sport di questa mattina attacca così il Napoli di Gennaro Gattuso dopo la brutta sconfitta patita con l'Atalanta ieri pomeriggio. Ci va giù pesante, del resto, anche il Corriere dello Sport: "Lui è l'autista del pullman che guida dalla panchina urlando nel vuoto. Oltre i due gol (uno offerto), c'è il deserto". Ringhio, così non va: i suoi azzurri sembrano aver "mollato" a livello mentale, anche se le tantissime assenze non possono certo passare inosservate. La pioggia di insufficienze è comunque inevitabile oggi: per il tecnico dei campani voti tra il 4,5 e il 5, niente di più.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

TuttoNapoli: 4