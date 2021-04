Le pagelle di Hakimi: è la nota nerazzurra stonata. L'involuzione continua

La nota stonata della decima vittoria consecutiva dell'Inter in campionato porta il nome di Achraf Hakimi. "Svagato, non solo impreciso", scrive la Gazzetta dello Sport parlando della sua prestazione. Una gara in cui spinge con meno qualità del solito, perde la palla che porta poi al gol di Traore e fallisce l'assist del possibile 3-1 nel finale. Il Corriere della Sera allarga l'immagine e parla di un giocatore per il quale "l'involuzione continua", al netto degli errori sulle singole situazioni il suo modo di solcare la fascia destra non convince praticamente nessuno. E infatti di 6 in pagella neanche l'ombra.

Le pagelle di Hakimi

TMW - 5,5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5

la Repubblica - 5,5

Corriere della Sera - 5