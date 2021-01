Le pagelle di Ilicic: luce a San Siro, dove diventa immarcabile. Dipinge calcio per 90'

E' Josip Ilicic il migliore in campo di Milan-atalanta. Pennellate di gran calcio. Alla Scala del calcio. Quando gioca a San Siro lo sloveno si trasforma, diventa praticamente immarcabile, come abbiamo scritto noi di TMW dandogli 9 in pagella. Un voto in meno da La Gazzetta dello Sport: "Ilicic a San Siro, canterebbe Vecchioni Nel senso di luce, appunto". Per il Corriere dello Sport l'ex Fiorentina dipinge calcio. "Che giocatore", taglia corto il Corriere della Sera.

I VOTI DI ILICIC

TMW: 9

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 8