Le pagelle di Kulusevski: quattro minuti per uscire da un periodo opaco. Segna un gran gol

Bastano quattro minuti a Dejan Kulusevski per sbloccare Juventus-Genoa e soprattutto per sbloccarsi. Lo svedese ha segnato il suo sesto gol stagionale, il quarto in campionato, molto simile al primo siglato in maglia bianconera contro la Sampdoria. “Dopo un periodo opaco, segna un gran gol e mostra gamba”, scrive il Corriere dello Sport a corredo di un 6,5 in pagella. Voto 7 per Tuttosport (“Quattro minuti contati per sbloccarsi da timidezze e gambe tremolanti”), addirittura 7,5 per La Gazzetta dello Sport, che motiva così: “Il gol non c’entra, il gol è una conseguenza. Mezzo voto in più per un recupero volitivo”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

TuttoJuve: 7