Le pagelle di Lautaro Martinez: spreca una chance e scompare. Gli manca l'istinto killer

Ha una grandissima chance a metà primo tempo, ma si fa ipnotizzare da Musso a tu per tu. Poi quasi scompare. Lautaro Martinez è tra i peggiori in campo di Udinese-Inter e i voti dei quotidiani lo confermano. Dopo il 5 di TMW, arriva lo stesso giudizio da La Gazzetta dello Sport: "Bravo Musso a respingere però una punta del suo calibro dovrebbe avere l'istinto del killer. "Digiuno pesante", sottolinea il Corriere dello Sport che ricorda come non vada a segno dal 3 gennaio. Tutti d'accordo sul 5, anche il Corriere della Sera e Tuttosport.

I VOTI DI LAUTARO MARTINEZ

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere della Sera: 5

Tuttosport: 5