Le pagelle di Mourinho: così non va. Se ha vinto una gara su 7, un motivo ci sarà

Roma, così non va. I giallorossi cado anche sul campo del Venezia, un momento davvero complicato per Josè Mourinho. Lo Special One è bocciato nelle pagelle che troviamo questa mattina sui quotidiani in edicola, 5,5 il voto che troviamo sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Vero, è sfortunato, gli arbitri infieriscono, le punte fanno un gol e ne sbagliano quattro. Però se ha vinto una gara su sette, ci sarà qualche motivo". Mezzo voto in meno sul Corriere dello Sport: "Ha ragione quando sostiene che la Roma abbia controllato la partita fino al 2-2 e al contestato rigore. In questo senso l’attesa svolta tattica ha pagato. Ma sono inspiegabili certi blackout, sia difensivi che offensivi: è la quarta sconfitta nelle ultime sette partite".

5 invece il voto che troviamo nelle pagelle targate TMW: "No Mou, così non va. Paga la sua scelta di cambiare il modulo nel primo tempo ma nella ripresa la Roma fa troppa fatica e alla fine perde un'altra volta. La squadra si porta dietro ancora gli strascichi della debacle col Bodo/Glimt. Serve veramente un cambio di passo".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 5