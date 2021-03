Le pagelle di Svanberg: dominante a centrocampo. Gara da applausi: è cresciutissimo

vedi letture

Protagonista assoluto nella vittoria del Bologna sulla Sampdoria, Mattias Svanberg convince tutti gli osservatori. “Quarto gol, un assist e quasi doppietta. Cresciutissimo”, scrive La Gazzetta dello Sport. 7,5 per la rosea, così come per il Corriere dello Sport: “Segna il gol del 2-1, costruisce l’assist per Soriano. Applausi”. E per Tuttosport è “Dominante a centro scacchiera”.

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Repubblica: 7,5