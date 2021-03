Le pagelle di Mancini: vince sempre e non prende gol. Ma in Bulgaria non ingrana

Ventiquattro risultati utili consecutivi, venti in partite ufficiali. Roberto Mancini ha di che festeggiare il 2-0 in Bulgaria, prima vittoria nei dintorni di Sofia della storia della Nazionale italiana. In realtà vince con il fiatone, ma in confronto ad altre grandi riesce a farlo con una discreta tranquillità. Chiedere a Spagna, Francia, Olanda, Croazia o Belgio per ulteriori informazioni. Vince sempre, non prende mai gol, ma le pagelle questa volta non sono troppo positive: tutte sufficiente, qualcuna stiracchiata.

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6