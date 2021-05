Repubblica: Dybala e la Juve sempre più lontani. Il Milan ci pensa in caso di addio a Calha

La prossima estate potrebbe essere quella delle rivoluzioni in casa Juventus e i tanti cambiamenti potrebbero coinvolgere anche il Milan. In particolare i bianconeri potrebbero cedere quei giocatori che non sono stati protagonisti in questa stagione e tra questi figura anche Paulo Dybala. Il calciatore argentino, secondo Repubblica, è monitorato dai rossoneri, che potrebbero provare a imbastire una trattativa qualora Hakan Calhanoglu non dovesse rinnovare. Il contratto dell'ex Palermo scadrà nel 2022 e non c'è ancora accordo per il rinnovo.