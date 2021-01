Ibrahimovic: "Io e Mandzukic. Ora il Milan ha due attaccanti che mettono paura all'avversario"

Zlatan Ibrahimovic ha commentato ai microfoni di Sky il mercato in entrata del Milan: "La nostra sfida? Vediamo. Fino ad ora stiamo facendo bene, siamo quasi a metà col campionato e adesso iniziano le partite più difficile. Sarà un programma molto duro, però adesso con Mandzukic e Meite e non so se arrivano altri avremo più giocatori disponibili per il mister, che potrà ruotarli".

Contento di Mandzukic?

"Sì. Così abbiamo due che mettono paura all'avversario".

Ci credi in questo scudetto?

"Credo in me, credo in Zlatan".