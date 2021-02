Ibrahimovic, l'icona: "Se non lo sono io, chi può esserlo?"

Zlatan Ibrahimovic non si smentisce mai, specie in termini di considerazione di sè stesso, sempre a livelli molto alti. Su Twitter, l'attaccante svedese scrive oggi: "If im not an ICON who is?". Tradotto: "Se io non sono una ICONA, chi lo è?" Per lo svedese arriva un periodo importante: non solo lottate per Scudetto ed Europa League sul campo con la maglia del Milan, ma anche la chiacchieratissima settimana di Sanremo, dove sarà uno degli ospiti più in vista.

Messaggio a Lukaku? Possibile che dietro il messaggio possa celarsi una sorta di risposta al rivale Lukaku, che ha dominato il derby ed urlando "I'm the fucking best. Sono io il migliore. Io, io", nel momento dell'esultanza del 3-0 finale. Una sorta di risposta a distanza dopo gli scontri fisici e dialettici che hanno caratterizzato gli ultimi due derby.