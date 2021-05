Il Napoli guarda all'impresa Lille: Galtier scala posizioni nella testa di De Laurentiis

C'è un nome a sorpresa, già accostato più volte alla panchina del Napoli e che Aurelio De Laurentiis sta tenendo in considerazione per davvero, le cui quotazioni sono in netto rialzo. Si tratta di Christophe Galtier, allenatore del Lille, probabilmente prossimo campione di Francia. Arrivato nel 2017 per evitare la retrocessione, l'ex Saint-Etienne ha ricostruito il Lille e quest'anno sta per battere il PSG nella corsa al titolo.

Galtier scala posizioni. Nel personale ranking del presidente azzurro il tecnico nativo di Marsiglia, che il 30 giugno si svincolerà dal Lille, sta scalando posizioni. A farlo sapere è Il Mattino, che vede le quotazioni di Galtier in ascesa e sottolinea come anche dal punto di vista economico non dovrebbero esserci problemi se De Laurentiis volesse prenderlo davvero: guadagna 2,5 milioni, gli stessi che il Napoli aveva promesso a Gattuso per il rinnovo, poi saltato dopo i dissidi di gennaio scorso.