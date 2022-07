Il PSG non ha mollato Skriniar, l'Inter attende l'ultimo rilancio: la chiave è tutta nei bonus

La trattativa tra Inter e PSG per Milan Skriniar è in stand-by. Da Milano, secondo La Gazzetta dello Sport, attendono l'offerta definitiva, visto che l'ultima da 60 milioni è considerata insufficiente. La società nerazzurra vorrebbero incassare 70 milioni e la sensazione - si legge sulla Rosea - è che i bonus possano essere la chiave per la firma: rimodulandoli, entrambe le parti potrebbe essere soddisfatte. Il PSG non ha mollato Skriniar, è tutta una partita di nervi.