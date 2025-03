Inter, aria d'addio per Joaquin Correa: l'attaccante verso il ritorno in patria

Joaquin Correa è sempre più lontano dall'Inter. L'attaccante argentino, in scadenza di contratto a giugno, potrebbe tornare in Argentina: stando a quanto riportato da Tyc Sport, l'Estundiantes si sta muovendo in maniera concreta per trovare un accordo col calciatore e convincerlo a tornare in patria dopo l'avventura in nerazzurro.

Non solo, nelle ultime ore anche l'Internacional avrebbe sondato il terreno: è chiaro che il giocatore, a parità d'offerta, vorrà tornare nel club in cui è cresciuto prima del trasferimento alla Sampdoria.