Inter, Asllani: "Sono contento dei minuti giocati sin qui, non è mica facile in una big"

vedi letture

Kristjan Asllani, intervenuto quest'oggi in conferenza stampa dal ritiro dei Kombetare, ha parlato anche dei primi mesi all'Inter "Sono un giocatore giovane, ho davanti gente come Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu dai quali posso imparare. Sono contento dei minuti giocati sin qui, non è mica facile. I compagni azzurri? Non mi hanno tartassato, però mi hanno chiesto tante cose, ad esempio dove saranno alloggiati, quando giocheremo e cose così. Abbiamo parlato molto di questa partita e non vedo l'ora".