Inter, Barella: "Il primo Scudetto è un’emozione nuova e unica, il secondo è stato speciale"

vedi letture

Intervenuto ai taccuini del Matchday Programme di oggi, il centrocampista dell'Inter Niccolò Barella si è raccontato soffermandosi anche su quale giocatore nerazzurro avrebbe voluto sfidare: "Ronaldo il Fenomeno, forse non sarei stato contento di marcarlo… Ma mi avrebbe fatto sicuramente piacere vederlo da vicino e dal vivo sul campo".

Il ricordo più bello della seconda stella.

"La parata sul pullman è stata incredibile, ci meritavamo di vivere una giornata così con la nostra gente. L’affetto non è mai mancato, in tutti questi anni, ci hanno sempre spronato e applaudito e in quel momento ho sentito davvero cos’è l’Inter per i tifosi: quel giorno rimarrà impresso nella mente di tutti"

Da uno Scudetto all’altro.

"Il primo Scudetto è un’emozione nuova e unica, il secondo è stato speciale in un altro modo. Al primo avevo fatto una foto con la mia famiglia, così l’abbiamo voluta rifare per avere un altro ricordo legato a quel momento"