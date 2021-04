Inter, Conte concede due giorni di riposo. Alla ripresa di mercoledì ci sarà anche Perisic

vedi letture

Dopo il successo di ieri sul Cagliari, l'undicesimo consecutivo nelle prime 11 giornate del giorne di ritorno, l'Inter oggi e domani godrà di due giorni di riposo. Questo quanto deciso da Antonio Conte che ha fissato la ripresa per mercoledì, quando in gruppo si rivedrà a tutti gli effetti anche Ivan Perisic. Il croato ieri era in panchina, ma solo da questa settimana sarà realmente a disposizione, spiega Tuttosport. Tempi un po' più lunghi, invece, per rivedere col gruppo Aleksandar Kolarov.