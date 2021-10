Inter, due strade se parte Sanchez: puntare su Satriano o rivolgersi al mercato

Dopo le polemiche sul suo scarso utilizzo (ha scritto su Instagram "Puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato non brillerai", ndr) per Alexis Sanchez sembra scontato un addio a gennaio: il cileno è attualmente tra i più pagati nella rosa dell'Inter. Per terminare anticipatamente il contratto servirà riconoscere a Sanchez una buonuscita, ma questo non è un problema: con un addio immediato la Beneamata andrebbe a risparmiare qualcosa come 10 milioni di euro: a quel punto i nerazzurri potrebbero puntare forte sul giovane Satriano o guardare al mercato per arrivare ad un rinforzo, forzatamente low cost.