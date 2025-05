Inter, il Barcellona perde Koundé per il ritorno. Lieve speranza per Lewandowski

Se l'Inter deve fare i conti con lo stop di Lautaro Martinez, anche il Barcellona, in vista della sfida di ritorno in semifinale di Champions League, dovrà fare a meno di un tassello importante nello scacchiere del proprio allenatore. Jules Koundé infatti, decisivo di recente nella finale di Copa del Rey contro il Real Madrid e che ieri è uscito anzitempo dalla sfida contro i nerazzurri, non ci sarà nella seconda parte delle contese in Europa, a San Siro.

Lo annuncia Mundo Deportivo, che spiega come oggi verranno effettuati gli accertamenti medici del caso, ma aggiungendo che già da ora è possibile sapere dal club che salterà sicuramente sia l'Inter che il Clásico contro il Real Madrid previsto in campionato pochi giorni dopo.

Fra gli altri infortunati, Balde è il giocatore con maggiori probabilità di essere disponibile per la seconda partita contro l'Inter. Per quanto riguarda Lewandowski qualche speranza c'è, anche se è più probabile che rientri contro i blancos. Casadó ha iniziato a metà aprile ad allenarsi leggermente sul campo, facendo progressi nel processo di ritorno alle competizioni, ma non farà in tempo.