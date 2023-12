Inter, l'idea è proporre un quadriennale da oltre quattro milioni a Zielinski

Piotr Zieliński non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli ed essendo in scadenza nel giugno 2024 il nome del polacco comincia a fare gola a diversi club, che vorrebbero soffiarlo agli azzurri da svincolato. Tra queste squadre c'è anche l'Inter, che da tempo segue il centrocampista, in Italia da una vita e aperto ad una nuova avventura nel nostro campionato, anche con un'altra maglia.

Secondo quanto scrive Tuttosport, l'idea dei nerazzurri è quella di offrire un quadriennale al calciatore da circa 4-4.5 milioni più bonus l'anno. Zielinski, che in maggio compirà trent'anni, ha colpito l'Inter per numeri, qualità e duttilità e viene visto come un perfetto elemento utile a completare il centrocampo di Inzaghi, anche in alternativa a Mkhitaryan, che presto rinnoverà fino al 2026.