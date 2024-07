TMW Inter, le cifre dell'operazione con l'OM per Valentin Carboni: riscatto a 40 milioni. I dettagli

L'argentino è pronto a sbarcare a Marsiglia. Dopo la conferma di Marotta restano soltanto alcune cose burocratiche da sistemare.

Poco fa, a margine della presentazione del francobollo per celebrare il ventesimo scudetto dell'Inter, il presidente e amministratore delegato del club nerazzurro, Giuseppe Marotta, ha confermato la trattativa con l'Olympique Marsiglia per la cessione di Valentin Carboni: "Stiamo parlando con il Marsiglia e concluderemo a titolo temporaneo mantenendo sempre il controllo sul giocatore". La fumata bianca è dunque molto vicina e secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto, con il club milanese che avrà la possibilità di controriscattare il calciatore argentino che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Monza.

Le cifre dell'accordo.

Mancano soltanto le visite mediche e la firma, prima dei comunicati ufficiali, ma la trattativa è ormai chiusa, con Valentin Carboni che partirà dunque in prestito e il diritto di riscatto che sarà fissato a 40 milioni di euro. Nel caso in cui il club nerazzurro volesse poi riportarlo a Milano dovrà versare circa 3-4 milioni in più per riaverlo, per quello che sarebbe a tutti gli effetti un premio valorizzazione dopo un anno in Ligue 1.

Prima il rinnovo con l'Inter.

Intanto Carboni è pronto al rinnovo. Dopo aver firmato il prolungamento fino al 2028 con ingaggio da 800 mila euro prima di andare a Monza, ora il classe 2005 dovrebbe far slittare la scadenza al 2029 toccando e superando quota un milione di stipendio.