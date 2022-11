Inter, Marotta: "C'è sintonia con squadra e allenatore. Rinnovo di Skriniar? Sono ottimista"

L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match casalingo contro il Bologna.

Che cosa è emerso dalle ultime riflessioni?

"Sono tutte partite delicate, sia per i punti da conseguire che per le prestazioni che devono garantire continuità. Sta all'allenatore fare le giuste riflessioni e porre i rimedi ad una classifica strana. Comunque siamo sereni, bisogna avere pazienza e chiudere questi due turni per stare attaccati alla testa".

Chiede a squadra e allenatore di dare di più?

"Dobbiamo sempre dare di più, ogni domenica è un esame. Il senso d'appartenenza ha un grande significato, al di là delle caratteristiche tecnico-tattiche. Tutti devono concorrere allo stesso modo e, in questo senso, c'è grande sintonia tra società, allenatore e giocatori. Dobbiamo trovare solo continuità di risultati".

A che punto siete col rinnovo di Skriniar?

"Sono molto ottimista, ci troviamo davanti ad un professionista serio e a un ragazzo che ama la maglia che indossa. Le rivendicazioni del giocatore, chiaramente di natura economica, sono giuste. Con il suo entourage continueremo la negoziazione in questi giorni: non so se ce la faremo prima di domenica, ma nel giro di una settimana dovremmo arrivare ad una conclusione che le due parti sperano sia positiva.