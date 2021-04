Inter, occhi su Raspadori del Sassuolo. Pinamonti possibile chiave per arrivare al classe 2000

L’Inter guarda in casa Sassuolo per individuare il prossimo rinforzo in attacco e la gara fra le due squadre potrebbe essere l’occasione giusta per parlare di Giacomo Raspadori, classe 2000 che nell’ultima gara di campionato ha vestito la fascia di capitano dei neroverdi. Il giocatore piace molto al club nerazzurro, anche se non vi è ancora una trattativa fra le parti nonostante gli ottimi rapporti che intercorrono fra i due club e con Tullio Tinti, agente del calciatore. Come riferisce Fcinternews.it l’idea sarebbe quella di bloccare Raspadori lasciandolo un altro anno in Emilia a maturare, ma non è esclusa la possibilità di uno scambio con un altro giovane attaccante come Andrea Pinamonti che da tempo piace ai neroverdi, oltre che a Bologna e Benevento.